1日午後11時50分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市、釜石市、北上市、それに一関市、宮城県の気仙沼市と涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
大船渡市　釜石市　北上市
一関市

□宮城県
気仙沼市　涌谷町　石巻市

■震度2
□岩手県
陸前高田市　住田町　大槌町
花巻市　遠野市　奥州市
金ケ崎町　平泉町　宮古市
山田町　盛岡市　八幡平市
紫波町　矢巾町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
宮城美里町　南三陸町　松島町

■震度1
□岩手県
西和賀町　久慈市　田野畑村
普代村　二戸市　滝沢市
雫石町　葛巻町　岩手町
軽米町　九戸村　一戸町

□宮城県
色麻町　宮城加美町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台若林区　仙台泉区
塩竈市　東松島市　富谷市
利府町　大和町　大郷町
大衡村　女川町　名取市
岩沼市　柴田町　宮城川崎町
亘理町　山元町

□青森県
八戸市　三戸町　五戸町
青森南部町　階上町

□秋田県
横手市　湯沢市　大仙市
仙北市　秋田美郷町

□山形県
舟形町　村山市　尾花沢市
中山町　大石田町

□福島県
田村市　福島伊達市　相馬市
飯舘村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。