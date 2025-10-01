岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・大船渡市、釜石市、北上市、一関市、宮城県・気仙沼市、涌谷町
1日午後11時50分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市、釜石市、北上市、それに一関市、宮城県の気仙沼市と涌谷町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
大船渡市 釜石市 北上市
一関市
□宮城県
気仙沼市 涌谷町 石巻市
■震度2
□岩手県
陸前高田市 住田町 大槌町
花巻市 遠野市 奥州市
金ケ崎町 平泉町 宮古市
山田町 盛岡市 八幡平市
紫波町 矢巾町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
宮城美里町 南三陸町 松島町
■震度1
□岩手県
西和賀町 久慈市 田野畑村
普代村 二戸市 滝沢市
雫石町 葛巻町 岩手町
軽米町 九戸村 一戸町
□宮城県
色麻町 宮城加美町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台若林区 仙台泉区
塩竈市 東松島市 富谷市
利府町 大和町 大郷町
大衡村 女川町 名取市
岩沼市 柴田町 宮城川崎町
亘理町 山元町
□青森県
八戸市 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町
□秋田県
横手市 湯沢市 大仙市
仙北市 秋田美郷町
□山形県
舟形町 村山市 尾花沢市
中山町 大石田町
□福島県
田村市 福島伊達市 相馬市
飯舘村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。