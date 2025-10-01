現在エールディヴィジの首位を走るフェイエノールト。その守備を束ねるのは日本代表DF渡辺剛、攻撃をリードするのは同じく日本代表FW上田綺世だ。



渡辺は今夏にヘンクから加わった選手だが、オランダ『Voetbalzone』にてウィレム・フィッサーズ記者は渡辺の加入が上田に良い効果をもたらしていると語る。



「昨年まで上田への批判は多かった。（監督の）ファン・ペルシーも現役時代はストライカーだったから、上田とは多くの時間を共に過ごしていると言っていた。その中で、上田は同じ日本語を話せるチームメイトの渡辺が来たことで以前より社交的になったともファン・ペルシーは語っている。これは良いことだ」





AZやアヤックス、トゥエンテなどで活躍してきたケネス・ペレス氏も続ける。「ルイス・スアレスがアヤックスでプレイしていた頃、同じウルグアイのニコラス・ロデイロをクラブ・ナシオナルから引き抜いた。これは見慣れた戦略だ。スアレスを引き留めたいから、ロデイロを獲得したんだ。でも、渡辺は単なる戦略ではないよ。彼は本当に優秀な選手だ」渡辺にとっても上田の存在は大きかったはずで、スムーズにフィットできている。目指すはエールディヴィジ制覇で、2人の日本人選手が攻守のキーマンになっている。