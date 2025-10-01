¡Ö¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤«¤À¡×PSG»Ø´ø´±¤¬º£Àá¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤òÅ¸Ë¾¡¡·Ù²üÁª¼ê¤Ë¥Ú¥É¥ê¤òµó¤²¤ë¡ÖÈà¤Ï¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
PSG¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¸ÅÁã¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î½à¡¹·è¾¡°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¡£ºÆ¤Ó»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê»ä¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ð¥ë¥µ°¦¤òÀë¸À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÆ±¤¸Å¯³Ø¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤«¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£ÀáÃíÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤³¤Î»î¹ç¤À¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤ÏPSG¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡¢¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡¢¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤¬·ç¾ì¡£¹¶·â¿Ø¤Ë²ø²æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éé½ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£Ã²¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÌÀÆüÃ¯¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤«¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¡¢³ÆÁª¼ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£