三谷幸喜氏が脚本を務めるフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）初回が１日に放送され、ラストにテロップで「内容の一部に不適切な表現」があると注意喚起し、説明した。

主演を俳優の菅田将暉が務め、神木隆之介や女優の二階堂ふみ、浜辺美波ら豪華キャストが話題に。１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。三谷氏が２５年ぶりにゴールデン・プライム帯民放連ドラの脚本を手がけている。

本編のラストで、テロップを掲載。「このドラマはフィクションです。喫煙シーンの演出など内容の一部に不適切な表現が含まれていますが、収録時は法定基準を遵守し、撮影をしております」と伝えた。

ＷＳ劇場のダンサー・倖田リカ（二階堂）の喫煙シーンがあり、ネット上では「今って喫煙シーンあるだけで最後テロップ出る時代なのか」「世知辛い世の中だ」といった声も寄せられた。

初回の内容は…。昭和５９年秋。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵、久部三成（菅田将暉）は、路頭に迷っていた。彼のあまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。

あてもなく彷徨う久部が迷い込んだのは、怪しいアーケード街だった。ストリップ小屋のネオンが光るその商店街は、「八分坂」。 渋谷駅から８分でたどり着くから八分坂と呼ばれているのだが、そのアーケードにはこう刻まれている。“Ｐｒａｙ ｓｐｅａｋ ｗｈａｔ ｈａｓ ｈａｐｐｅｎｅｄ（何があったか話してごらん）”。無料案内所のオババ（菊地凛子）に誘われて、久部はＷＳ劇場の扉を開く…というストーリーだった。