¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡ÛÎ©¶ñ·É»Ê¡¡¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¡¢£³°Ì¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡Ö½®¤Î¸þ¤¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î£ÇIII¡ÖÂè£²£¶²ó¼ò¤ÎæÜ³ÚÂÀ¹ÞÇÕ¡×¤Ï£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Î©¶ñ·É»Ê¡Ê£³£µ¡áÂçºå¡Ë¤¬²÷ÁöÃæ¤À¡£½éÆü¤Ï£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é£±Ãå¡££²ÆüÌÜ¤â£³£Ò¤Ç£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ç£²Ãå¡¢£¸£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²Ãå¡££³Áö¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¤ÇÆÀÅÀÎ¨£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡½®Â¤Ï¡Ö½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ´ó¤ê¤Ç½®¤Î¸þ¤¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£¥ê¥º¥à¤â¤¤¤¤¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È½àÍ¥¹¥ÏÈ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£