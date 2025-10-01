¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê½÷Í¥¤Ç¡×52ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½éÂå¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹à¤×¤ó¡ª¤×¤ó¡ªá¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥éàÍ¥¾¡á¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆÃÂç¥«¥Ã¥×¼ê¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï(52)¤¬¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡BS¥Õ¥¸¤Î¡Ö¥¯¥¤¥º¡ªÇ¾¥Ù¥ëSHOW¡×Âè11²ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö±¿¤À¤±¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Á´ò¤·¤¤¡Á¡×¤È¡¢Í¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤È¤¦¤Ï1996Ç¯¤Ë¡Ö½ÐÆ°¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î½éÂå¥Ý¥ê¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤Ç¡Ö¤×¤ó¡ª¤×¤ó¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ë»ÅÁð¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¤À¤±¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·Æ¬¤¤¤¤¤·ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤Î²Ä°¦¤µ±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£