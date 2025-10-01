¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥»¡¼¥Ö²¦Ê¬¤±¹ç¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤Ø¡ÖÈà¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£²ÃæÆü¡Ê£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö£´£¶¥»¡¼¥Ö¡£Æ±¿ô¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸Ìé¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÈÃæÆü¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£¼é¸î¿À¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ£²Ç¯Â³¤±¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÈà¡Ê¾¾»³¡Ë¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤Î£±Ç¯´Ö¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤ÇÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÆ±Î½¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£