◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―２中日（１日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手がレギュラーシーズン最終戦に２番手で登板。３回４５球３安打無失点２Ｋで８勝目を挙げた。

５―０の３回に先発・山崎に代わってマウンドへ。いきなり先頭の岡林に中前安打を浴びたが、２番・細川を二ゴロ併殺。３番・田中は１４９キロ直球で右飛に打ち取った。

４回も先頭・ボスラーに１５０キロ直球を捉えられて、左中間フェンス直撃の二塁打を浴びたが、鵜飼、辻本から空振り三振を奪うなど後続を抑えた。

５回は２死後に１番・岡林に中前安打、２番・細川に四球を与えたが、３番・田中を１４７キロ直球で二飛。無失点に抑えた。その裏の攻撃で代打を送られて降板となった。

戸郷は「もちろん無失点で抑えられたことは結果的にはすごいよかったですし、１、２回（イニング目）はすごい感覚的にはよかったので、ある程度割り切りも大事だなと思いました」と振り返った。また今回は中継ぎでの登板となり「昨日もブルペンに入りましたけど、中継ぎの方の大変さも知りましたし、特に今年はしんどい登板ばっかりだったので。でもやっぱりああやってストライク先行で攻めていければいい投球が続けられると思いますし、そういう面ではよかったかなと思います」と充実の表情だった。

ＣＳへ向けて「昨年もいいところ２試合投げてチームは良い状況でしたけど、あまりいいピッチングができなかったので。なかなかＣＳだったり先発の難しさというのもありますし、よりいい投球が続けられることが他の選手への見られている立場なので、そういうところを見せていけたらと思います」と意気込んだ。