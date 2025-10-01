◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―２中日（１日・東京ドーム）

巨人の平内龍太投手が８回に登板して１回１安打無失点。途中、アンダースローでの投球を交えて、東京ドームはどよめきに包まれた。

５―０の８回に５番手で登板。先頭・細川への３球目だった。いきなりアンダースローで投じて見逃し三振。続く代打・板山に対しても初球、大きくそれながらもアンダースローで投球を行うなど最後は空振り三振。４番・ボスラーには右前安打を浴びたが、５番・鵜飼を右飛に打ち取って無失点に抑えた。

平内は大学時代から練習でキャッチボールでアンダースローでの投球を取り入れており「アンダースローとかサイドスローでやるといい感じに手首がかえるっていうか。それやった後に上から投げると結構前で腕が走る感覚があるのでずっとやってます」と語った。その練習中に阿部監督から「あれは使えるから」と声をかけられ、試すことになったという。

試合で投げたのは初めてだったが、投球後、ベンチを確認すると「過去一くらいの（監督の）拍手がベンチで見えて」とうれしそうな右腕。「監督になってからは結構ずっと言われてて。それこそ『追い込んでいきなりやれよ』とか言われてたんで、一番いいカウントきたので。これはここでやれっていうことやなって」と腹をくくり投げた。自身も「完璧！」と自己評価した。