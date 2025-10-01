【巨人】戸郷翔征が２番手で３回無失点で８勝目　杉内俊哉投手チーフコーチ「中継ぎで１球１球全力で」

◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―２中日（１日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手がレギュラーシーズン最終戦で２番手で登板。３回４５球３安打無失点２Ｋで８勝目を挙げた。

５―０の３回に先発・山崎に代わってマウンドへ。いきなり、先頭の岡林には中前安打を浴びたが、２番・細川を二ゴロ、併殺。３番・田中は１４９キロ直球で右飛に打ち取った。

４回も先頭・ボスラーに１５０キロ直球を捉えられて、左中間フェンス直撃の二塁打を浴びたが、鵜飼、辻本から空振り三振を奪うなど後続を抑えた。

５回は２死後に１番・岡林に中前安打、２番・細川に四球を与えたが、３番・田中を１４７キロ直球で二飛。無失点に抑えた。その裏の攻撃で代打を送られて降板となった。

杉内俊哉投手チーフコーチは戸郷のリリーフ起用について「中継ぎで短いイニングで投げさせるっていうのも、ただ調整だけじゃないですから。こちらも意図があってやっぱり１球の大事さとか、中継ぎにしかわかんない気持ちってのはやっぱりあるんでね。そういうのを先発でもやっていければ。結構先発しちゃうと１球１球漠然としちゃうとこがあるから。中継ぎで行って、１球１球全力で投げて、そういうのも意図としてあったんで。いい経験になったと思います、戸郷は」と語った。

ＣＳへ向けて、この日の先発・山崎に戸郷の存在は不可欠。「長いイニング投げてくれると助かりますけど。短期決戦なんでね、短くてもいいんで、やっぱり０点で抑えてくるっていう。そういう気持ちが必要になってくると思います。短期決戦はね。そういうのを経験できるだけでもいいかなと思いますね」と語った。