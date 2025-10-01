俳優・菅田将暉が主演のフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）初回が１日に放送された。

同作は俳優の神木隆之介、女優の二階堂ふみ、浜辺美波ら豪華キャストが話題に。１９８４年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷幸喜氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。三谷氏が２５年ぶりにゴールデン・プライム帯民放連ドラの脚本を手がけている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

昭和５９年秋。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵、久部三成（菅田将暉）は、路頭に迷っていた。彼のあまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。

あてもなく彷徨う久部が迷い込んだのは、怪しいアーケード街だった。ストリップ小屋のネオンが光るその商店街は、「八分坂」。

渋谷駅から８分でたどり着くから八分坂と呼ばれているのだが、そのアーケードにはこう刻まれている。“Ｐｒａｙ ｓｐｅａｋ ｗｈａｔ ｈａｓ ｈａｐｐｅｎｅｄ（何があったか話してごらん）” 無料案内所のオババ（菊地凛子）に誘われて、久部はＷＳ劇場の扉を開く…というストーリーだった。

次から次へと出てくる豪華キャスト。ネット上では「どんどん出てくる」「大河か？ってくらいのキャリアの役者がわんさか出てて笑う」「どんだけ豪華なんだ俳優陣」「わんさか登場人物出てくるし、それが全員豪華でびっくりする」「映画並のキャスト」「キャストが豪華で目が忙しい」とびっくり。

また「これ名前覚えられる気がしないぞ……」「ボーッとしてると分からなくなる」「情報量がハンパない」「昭和の雰囲気、たまらないなぁ。しかし登場人物多すぎて」「クセ強い」「キャストの鎌倉殿感好き」といった感想も寄せられた。