»°Ã«¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×½é²ó¡¡°ìµóÌó30¿ÍÅÐ¾ì¡ª¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡ÖÂ¿¤¹¤®w¡×Æó³¬Æ²¤Õ¤ßÍÅ±ð¡õ°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸4Ê¬
¡¡µ©Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡Ê¸á¸å7¡Á11»þ¡Ë¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¿å10¡É¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê¿åÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ï1Æü¡¢30Ê¬³ÈÂç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«»á¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ì±ÊüGPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥éµÓËÜ¤Ï2000Ç¯7·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ö¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÍ¦µ¤¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¼ç±é¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡¢¶¦±é¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤ÏÀ®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®Ìò¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¸öÅÄ¥ê¥«Ìò¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡È»°Ã«ÀÄÇ¯¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡¦Ë©Íé¾Ê¸ãÌò¡¢ÉÍÊÕ¤Ï½ÂÃ«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÈ¬Ê¬¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡¦¹¾Æ¬¼ùÎ¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÏÈ¬Ê¬ºä¡×¡£1984Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ë½©¡£éðÀî¹¬Íº¤ËÆ´¤ì¤ë±é½Ð²È¤ÎÍñ¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤Ï¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î²£Ë½¤Ö¤ê¤Ë¡¢·àÃÄ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯×Ç×Ó¤¦µ×Éô¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢²ø¤·¤¤¥¢¡¼¥±¡¼¥É³¹¡£¥Í¥ª¥ó¤¬¸÷¤ë¤½¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¤¶¤«¡Ë¡×¡£½ÂÃ«±Ø¤«¤é8Ê¬¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤«¤é¤«¤éÈ¬Ê¬ºä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë¤Ï¤³¤¦¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖPray¡¡speak¡¡what¡¡has¡¡happened¡Ê²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤´¤é¤ó¡Ë¡×
¡¡ÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤Î¤ª¤Ð¤Ð¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢µ×Éô¤Ï¡ÖWS·à¾ì¡×¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£¤½¤³¤Ï¡¢Í·¤Ó´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ×Éô¤Ë¤Ï¡È¥Ï¡¼¥É¥ë¡É¤¬¹â¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡´ÇÈÄ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¤¤¤¶¤Ê¤®¥À¥ó¥«¥ó¡Ê¾®ÃÓ±É»Ò¡Ë¤¬¾ÈÌÀÃ´Åö¡¦¥Î¡¼¤µ¤ó¤È²Æì¤Ø¶î¤±Íî¤Á¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥¸¥§¥·¡¼ºÍ²ì¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤á¡¢¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÄó°Æ¡£»ÙÇÛ¿Í¡¦ÀõÌîÂçÌç¡ÊÌîÅºµÁ¹°¡Ë¤Ïº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¤È²¡¤·Ìá¤·¤¿¡£
¡¡µ×Éô¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥Ú¥í¥°¥ê¡¼¥º¡×¤Ø¡£»°ÅçÍ³µªÉ×¤ò°¦ÆÉ¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄË°û¡Ê¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë4ÇÕ3600±ß¡Ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê9Ëü±ß¡Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤ËÁø¤¦¡£
¡¡ÍÑ¿´ËÀ¡¦¥È¥Ë¡¼°ÂÆ£¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤Î½ÐÈÖ¡£µ×Éô¤Ï¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢Á´½¸7´¬¡×¤ò¡È¿Í¼Á¡É¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÌÓæú¥â¥Í¡Ê½©¸µºÍ²Ã¡Ë¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦Ä«Íº¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ÎÁÜº÷¡£µ×Éô¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÊWS·à¾ì¡Ë¤ËÌá¤ê¡¢Á´½¸¤òÃ¥´Ô¡£¥ê¥«¤ÎÍÙ¤ê¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡µ×Éô¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤È¹¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¡¦Ë©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¹¥Ý¤¬ÄÉ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡µ×Éô¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¾ÈÌÀ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥ê¥«¤Ë¥Ô¥ó¥¹¥Ý¤òÅö¤Æ¤ë¡£µ×Éô¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬ÃÆ¤±¤¿¡½¡½¡£
¡¡ÌòÌ¾¤Î¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï°ìµóÌó30¿Í¡£µ×Éô¤È¥ê¥«¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÊª¸ì¤¬°ìµ¤¤Ë¤¦¤Í¤ê»Ï¤á¡¢»°Ã«µÓËÜ¤é¤·¤¤·²Áü·à¤Î½ÐÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æó³¬Æ²¤ÏÌó4Ê¬¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡¢ÍÅ±ð¡õ°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö1ÏÃ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÂ¿¤µ¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥ÈÂ¿¤¹¤®¹ë²Ú¤¹¤®¤Ç¡¢²¿¤¬²¿¤À¤«w¡×¡ÖÂè1ÏÃ¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤±¤É¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÁ´Á³³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸«¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö°ì¸«¤È¤Ã¤Á¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÏÃ¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È1ËÜ¤Î¶Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»°Ã«µÓËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£