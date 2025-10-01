三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の初回放送内で、本作に登場するシェイクスピアの“エピグラフ”の声を渡辺謙が担当していることが明らかになった。

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

三谷演出の舞台『ホロヴィッツとの対話』（2013年）では主演を務めている渡辺が、本作に登場するシェイクスピアの“エピグラフ”の声を務めていることが10月1日の第1話放送内で明かされた。“エピグラフ”とは、書物の冒頭や章の初めに置かれる題辞や引用句のこと。シェイクスピアのいろいろなモチーフを盛り込んでいる本作では、このエピグラフがまるで小説のように登場する。なお、毎話、ドラマ本編のヒントにもなるシェイクスピアの名言が登場する。

プロデューサーの金城綾香は「まさか渡辺謙さんがお声を引き受けてくださると思わず、断られることを覚悟でご相談したところ、ご快諾くださって、今でも信じられない気持ちです」とコメントしている。

■金城綾香（プロデューサー）コメントこの台本の初稿から、頭にはシェイクスピアの言葉がありました。それはドラマの船頭のようなものでもあり、三谷さんからのお手紙のようでもあり。気さくで分かりやすいけれど、なるほど…と気づかせてくれるところもある、深みがある言葉たちに、毎週台本を受け取るのが楽しみでした。まさか渡辺謙さんがお声を引き受けてくださると思わず、断られることを覚悟でご相談したところ、ご快諾くださって、今でも信じられない気持ちです。時に厳しく、時に楽しく、渡辺謙さんのお声が、物語を見守ってくださっています。その温かいお声が登場人物を見守るシェイクスピア、そして三谷さんのように感じられます。エピグラフ、聞きなれない言葉だと思います。この“エピグラフ“も楽しみに毎週このドラマにお付き合いくださればと思います。（文＝リアルサウンド編集部）