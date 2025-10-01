渡辺謙、三谷×菅田ドラマ『もしがく』に“声”で出演 初回放送でのサプライズに視聴者も騒然「声だけでわかるから凄い」「贅沢な使い方すぎる」
三谷幸喜が脚本、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00※初回30分拡大）が1日に放送され、俳優の渡辺謙（65）が“声”で出演していることがサプライズで明かされた。
【写真】豪華すぎる横並び…！笑顔の神木隆之介、菅田将暉、二階堂ふみ、浜辺美波
世界的に最も有名な日本人俳優のひとりである渡辺が、作中に登場するシェイクスピアの“エピグラフ”の声を務めていることが初回放送内で明かされた。“エピグラフ”とは書物の冒頭や章の初めに置かれる題辞や引用句のこと。あまり聞き馴染みのない言葉だが、シェイクスピアの色々なモチーフを盛り込んでいる本作では、このエピグラフが小説のように登場する。
渡辺の声の出演には放送中から「最初のナレは渡辺謙さんかな？」「声だけでわかるから凄いな」との反響が寄せられ、エンディングのクレジットに渡辺の名前が表示されると、「最初のシェイクスピアの言葉 渡辺謙!?」「贅沢な使い方すぎる」などSNS上を騒然とさせた。
【写真】豪華すぎる横並び…！笑顔の神木隆之介、菅田将暉、二階堂ふみ、浜辺美波
世界的に最も有名な日本人俳優のひとりである渡辺が、作中に登場するシェイクスピアの“エピグラフ”の声を務めていることが初回放送内で明かされた。“エピグラフ”とは書物の冒頭や章の初めに置かれる題辞や引用句のこと。あまり聞き馴染みのない言葉だが、シェイクスピアの色々なモチーフを盛り込んでいる本作では、このエピグラフが小説のように登場する。
渡辺の声の出演には放送中から「最初のナレは渡辺謙さんかな？」「声だけでわかるから凄いな」との反響が寄せられ、エンディングのクレジットに渡辺の名前が表示されると、「最初のシェイクスピアの言葉 渡辺謙!?」「贅沢な使い方すぎる」などSNS上を騒然とさせた。