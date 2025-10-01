【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】トランプ米大統領は９月３０日、米国が提案したパレスチナ自治区ガザの和平計画について、イスラム主義組織ハマスに「３、４日」の回答期限を与える考えを示した。

ハマスはまだ公式に回答していないが、英ＢＢＣは３０日、ハマス幹部への取材を踏まえ、ハマス側が「拒否する見込みだ」と報じた。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「ハマスの返事を待つだけだ。受け入れなければ、非常に悲惨な結果を迎えるだろう」と警告した。ハマスが拒否した場合、イスラエルによる軍事作戦の継続を容認する構えだ。トランプ氏は、ハマスと交渉の余地があるかどうか問われ、「ほとんどない」と語った。

一方、ＢＢＣによると、ハマス幹部は、和平計画が「イスラエルの国益にかなうものの、パレスチナ人の利益を無視している」として拒否する理由を説明した。ハマスが武装解除と武器の引き渡しに応じる可能性は低いとも述べた。

和平計画を巡っては、米ニュースサイト・アクシオスが、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が軍の撤退を巡る項目で修正を要求したと伝えた。その結果、部隊が「テロの脅威が除去されるまでガザにとどまる」との文言が入り、事実上、無期限に駐留できる内容となった。

トランプ氏は、計画の受け入れに消極的な姿勢を見せたネタニヤフ氏に電話し、「受け入れるか拒否するかだ」と迫り、「拒否するなら我々はあなたを見捨てる」とも通告したという。