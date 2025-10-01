ウエット路面でもしっかりした反応と安定感！ 「ハンコック」オールシーズンタイヤの実力を試してみた

日本ではなじみ薄も世界シェアは高いハンコック

タイヤメーカーは全世界にあり、世界の売上高ランキングに挙げられる会社は75社にものぼります。

2024年のグローバル売上高を、国ごとに代表するタイヤメーカーで挙げてみると、1位がフランスのミシュラン、2位が日本のブリヂストン、3位がアメリカのグッドイヤーと3大メーカーが並び、続いて4位がドイツのコンチネンタル、5位がイタリアのピレリと、誰でも知っている有名メーカーが続きます。

そのようななか、2025年9月に日本でのプレス向け試乗会を初めて開催したのは、韓国でトップの売り上げを誇るハンコックタイヤです。

ハンコックタイヤのオールシーズンタイヤ「ウェザーフレックスGT」をトヨタ「クラウンクロスオーバー」に履かせて性能実証

日本では、そのブランド名になじみは薄いと思いますが、年間1億本を製造する世界ランキング7位のタイヤメーカーです。韓国にはハンコック以外にも世界13位のクムホ、18位のネクセンなどがあります。

ちなみに6位の日本のダンロップ（住友ゴム)、8位のヨコハマの2社でハンコックを挟んでいます。

ハンコックタイヤの性能が世界で認められているのは、新車に装着されている数で見るとわかります。あらゆる性能が自動車メーカーの厳しい基準に合格することで、OEM（オリジナル・エクイップメント・マニュファクチャラー）タイヤとして装着されているわけです。

例えば2008年にアウディ、2012年にBMW、2013年にメルセデスベンツ、2015年にポルシェというように、ドイツのプレミアムブランドへOEM納入が開始されました。もちろん日本車にもOEM納入されています。

ハンコックの輸出国数は160に及びます。この実績だけでもタイヤ造りのレベルの高さが想像できるでしょう。

さらにモータースポーツの世界でも、2023年からフォーミュラEのワンメイクタイヤサプライヤーとなり、2025年からはWRC（世界ラリー選手権）でもワンメイクタイヤを供給しています。

こうして選ばれるのも、これまでのレース経験から培われたタイヤ造りのノウハウを全力投球して、成績を伸ばしてきた功績があるからといえます。さて筆者（こもだきよし）は2025年9月中旬、ハンコックのタイヤを履いたクルマを試乗し、その性能を確かめてみました。

「クラウンクロスオーバー」に履かせてみた！

今回試乗したのは、「ウェザーフレックスGT」を履いたトヨタ「クラウンクロスオーバー」で、タイヤサイズは225／55R19 103VXL。名前から想像できそうですが、これはSUV用オールシーズンタイヤです。

「ウェザーフレックスGT」のトレッドは左右非対称パターン

雪道での走行性能が認証されている3PMSFマークが付いていますから、冬でも心配いりません。非降雪地域のユーザーは一年中履いていられます。

オールシーズンタイヤが注目される理由には、積雪路面でもそのまま走れるという安心感はもちろん、夏タイヤとスタッドレスタイヤの2セットを持つことによる保管場所や費用、タイヤ交換の手間から解放されるという側面もあるようです。

もちろん降雪地域に住むユーザーは本格的な雪と氷の冬に備えてスタッドレスタイヤに履き替えるのが当たり前ですが、日本の大部分を占める非降雪地域のユーザーはオールシーズンタイヤで間に合ってしまいます。

以上のような視点を持ちながら試乗に臨みました。

トレッドパターン“左右非対称”の実力

走り始めてすぐ、筆者は「しっかりしたタイヤだな」と思いました。それは直進時のハンドルセンター付近の手応えに締まりがあり、微小舵（だ）角からしっかりした反応を感じられたからです。つまり遊び感がないのです。

応答遅れもなく、雪道を走れるようにサイプがたくさん入った冬タイヤにありがちな、トレッドパターンの剛性の弱さもいっさい感じませんでした。

60km/hでの急激なレーンチェンジも実施

乗り心地は、トレッド面のしっかり感ゆえにソフトな感じではないですが、角張った衝撃や振動はありませんでした。クラウンクロスオーバーのサスペンションに助けられているのかもしれませんが、不快な揺れはありません。

高周波のパターンノイズや低周波のロードノイズも聞こえないので、非常に快適です。

広場にパイロンを置いて60km/hでの急激なレーンチェンジを試しましたが、ハンドルを急に大きく切っても反応はリニアで、ドライバーの意思に忠実に動いてくれました。また、レーンチェンジ後の後輪のグリップも高く、安定性は抜群に良いものでした。

ウエット路面での急ブレーキテストも実施しました。ここでもトレッド面の弱さを感じることなくしっかりとABSが作動し、強い制動感とともに短い制動距離で止まってくれました。制動時の安定感も良かったです。

オールシーズンタイヤというと回転方向指定のV字型トレッドパターンが多いですが、ウェザーフレックスGTは、アウトサイドとインサイドが決められた左右非対称パターンです。このトレッドパターンはクセがなく、これを好む人も多いのではないでしょうか。