◇セ・リーグ 巨人5―2中日（2025年10月1日 東京D）

巨人のライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が中日時代の昨季から2年連続3度目となるセ・リーグ最多セーブ投手のタイトルを獲得した。

前日の9月30日に行われた中日戦（東京D）では8回2死一、二塁のピンチに登板し、移籍後初のイニングまたぎで9回までの打者4人をピシャリ。昨季まで同僚だった中日・松山晋也投手（25）の目の前でリーグ最多タイの今季46セーブ目を挙げた。

この日は巨人打線が初回に5点先取。5―0で迎えた7回攻撃中からブルペンで肩をつくり始めるも登板機会は訪れず、セ・リーグ最多タイ記録となる46セーブ（3勝2敗3ホールド）で松山と仲良くタイトルを分け合った。

「まずはこうして2年続けてタイトルを獲れたっていうのは非常にうれしいです。神様に感謝したいなと」とマルティネス。

松山とともに獲得したタイトルには「もう本当に彼が獲ってくれたことも自分もうれしいですし、この1年間、凄い素晴らしい成績を残したと思うので、来年も同じように活躍してくれることを祈ってます」と自分のことのように喜んだ。

今後は、中日時代に未体験のポストシーズンの戦いに突入する。

「まず日本に来て初めてのプレーオフなので、そこは本当にうれしいって思いと、あとは初めての舞台なので、少し緊張、プレッシャーみたいな部分もありますけど、しっかり準備をして練習してっていう部分は変わらないので、そこは引き続き自分のルーチンは崩さずにやっていきたいと思います」と意気込んだ。