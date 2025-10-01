¡ÖÊì¤òµã¤«¤»¡¢Îø¿Í¤Ë¥Õ¥é¤ì¡Ä¡×´é¡ÜÁ´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÄ¦»Õ½÷À¤Î¹ðÇò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¥¤¤ò´Ó¤¯¤Î¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡×
´é¤Þ¤Ç¡ÄÁ´¿È¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼
¡¡´é¤ò´Þ¤àÁ´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿Ä¦»Õ¤Î½÷À¤¬¡¢¤½¤Î¿¦¶È¤òÁªÂò¤·¤¿¿´¾ð¤ò¹ðÇò¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Ä¦»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSAKURA¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç³Ø3Ç¯¤Î»þÄ¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é Êì¤òÂô»³µã¤«¤»¡¢Éã¤òÇº¤Þ¤»¡¢¶µ¼ø¤Ë¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼1Ëç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼ó¤«¤é´éÌÌ¡¢¼ê¤äÂÀ¤â¤â¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤¨Êý¤äÊÐ¸«¤Ï¿È¤ËÝî¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò´Ó¤¯¤Ã¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤ËÄË¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¼þ¤ê¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï°ìÅÙ¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ç¤âº£¤Ï»ä¤Î»ÉÀÄ¤Ø¤Î¡È¹¥¤¡È¤¬Ã¯¤«¤ò»Ù¤¨¤¿¤ê¡¢¹¬¤»¤Ë½ÐÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÅÇÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò´Ó¤¯¤Î¤Ï¡¢À¨¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤·¡¢ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤Ø¤Î°¦¤ä¾ðÇ®¤¬¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£