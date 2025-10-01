平日の笠間交差点。トラックやバスも多く通行する交通の要衝となっている＝１日、笠間交差点付近

横浜市と鎌倉市を結ぶ県内交通の要衝で、三つの十字路が複雑に絡み合う構造から「魔の交差点」と呼ばれる「笠間交差点」（横浜市栄区）が１日、大幅に改良された。変則的な６差路を十字路と丁字路に切り離して形状を簡略化。ドライバーの視認性向上を図るとともに道路の拡幅などを進め、交通事故の減少と渋滞の緩和につなげる狙いだ。

笠間交差点は大船駅の北東約１・２キロメートルに位置している。東西に延びる環状４号線と２本の道路が別々の地点で交わり、三つの十字路が近接。それぞれに信号機がある極めて珍しい構造のため、慢性的な渋滞に加え、事故を誘発しかねないリスクを抱えていた。

県警によると、笠間交差点では昨年１年間に５件の事故が発生した。近年は死亡事故こそないものの、車とバイクの右直事故が目立つという。日本損害保険協会の調査によれば、２０２３年の事故件数（９件）は県内全ての交差点で３番目に多かった。

こうした状況を踏まえ、横浜市は２０年度、高速横浜環状南線の建設に向けた周辺道路整備の一環で工事に着手。変則的な６差路を十字路１カ所と丁字路２カ所の構造に切り替え、それぞれの接続角度を直角に近づけることでドライバーの見通しを改善した。