¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÆ¯¤¥¿¥¤¥ßー¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦²ÐÍË21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¡£9·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¡ÖÃ¯¤«¤ÎÀ®¸ù¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç´î¤Ù¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¸µ¥«¥ì¡¢ÀÎ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¡¢Æ±Áë²ñ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö·ù¤Ê°ÕÌ£¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¾ËÙ¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
À¾ËÙ¡Ö¡Ê»Å»ö¤¬¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¡Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¡¡º£Ç¯3²ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤ï¡Ù¤È¤«ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥Ä¤¤¤Æ¤µ¡£¥¢¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï～¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²È·ú¤Æ¤¿ÏÃ¤È¤«¤·¤Æ¤¤Æ¤µ¡×
ÂìÂô¡Ö¤¢ー¡¢¤¤¤ë¤ï¡£·ù¤Ê¥ä¥Äー¡ª¡×
À¾ËÙ¡ÖÀÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê·ù¤Ê¥ä¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤âÄ´»Ò°¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¯¥à¥«¤Ä¤¯¤ï¤±¡£¤Ç¤â¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤éÉé¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À～¤È¤«ÏÃ¤·Â³¤±¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÏ¢Íí¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¤¤Ä¸µ¡¹¤Ï·Ý¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤¼¡×
ÂìÂô¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¡ª¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡ÊÀ¾ËÙ¤¬¡ËÀ®¸ù¤·¤Á¤ã¤¦¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
À¾ËÙ¡Ö¤½¤ì¤â¼ä¤·¤¤¤è¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æó¿Í¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÎÀ®¸ù¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤´î¤Ù¤ë¤«¡×¤È¼ó¤òÇ±¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£
À¾ËÙ¡ÖÃ¯¤«¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤È¤«¤ÎÍ½Áª¤Ç¤â¤µ¡¢Ã¯¤«¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤ËÜÅö¤Ë´î¤Ö¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µã¤¤¤¿¤ê¤µ¡£²¶¡¢¤¢¤ì100¡ó¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£²ù¤·¤¤¡¢¤¬Àè¤Ë¤¯¤ë¡×
ÂìÂô¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡¢²¶¤â¤½¤Ã¤Á¤è¡×
¤³¤Î´¶¤¸Êý¤Îº¹¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡£Æó¿Í¤Ï¡Öº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¤Âåº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤¿¡£
À¾ËÙ¡Ö°ì²óÌÜ¤ËTHE SECOND¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤¬¡Ë¾¡¤Ã¤Æ°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤í¡©¡¡¤¢¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¡¢¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î¡Ë±üÅÄ¤Ï¡ØÉé¤±¤Æ¤Ê¤ó¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤¬¿¿¤ÃÅö¤Ê´¶³Ð¤Ë»×¤¨¤ë¡×