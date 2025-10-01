berry meetが新曲「グッバイ」リリース、新アー写公開
スリーピースバンド・berry meetが、10⽉1⽇（⽔）に新曲「グッバイ」をリリースした。
温かくも挑戦的でリズミカルなサウンドが特徴的な本楽曲。タイトルにある「グッバイ」とは何に対して告げるのか。それぞれのリスナーにとって、時々のライフステージによって変わってくる⻘春ソングやラブソングを超えた、より普遍的な⼈⽣ソングとなっている。
さらに、berry meetのこれからの未来への意気込みを感じさせる新しいアー写も公開された。新曲「グッバイ」のMusic Video10⽉8⽇（⽔）berry meet公式YouTubeにて、公開が予定されている。
■berry meet「グッバイ」セルフライナーノーツ
弱さから来る期待じゃなくて、信じる強さを持てるように。
僕も君も、そうやって⽣きれますように。
＜リリース情報＞
berry meet
Major 1st Full Album『⽩昼夢、結んだ⾔葉は花束に』
発売⽇：2025年7⽉8⽇（⽕）
価格：3500円（税抜）
=収録曲= 全14曲（12曲＋CD限定ボーナストラック2曲）
1. 旅路
2. 脳内告⽩
3. はりぼて
4. ⽉が綺麗だって
5. あなたを酔て
6. 溺愛
7. 陽だまり
8. 図星
9. 結婚式には呼ばないで
10. あのさ
11. 疲れちゃった
12. 花だより
＜Bonus Track＞
13. 願い事
14. 約束
＜ライブ情報＞
berry meet ONE-MAN TOUR 2025-2026 「⽩昼夢、結んだ⾔葉は花束に」
2025年11月9日（⽇）東京 Shibuya Milkyway
2025年11月23（⽇）愛知 DIAMOND HALL
2025年11月24（⽉）福岡 DRUM LOGOS
2025年11月28（⾦）広島 Live space Reed
2025年12月6（⼟）⽯川 ⾦沢 AZ
2025年12月12（⾦）北海道 札幌 PENNY LANE24
2026年1月10（⼟）⾹川 ⾼松 DIME
2026年1月12（⽉）宮城 仙台 Rensa
2026年1月17（⼟）⼤阪 NHK⼤阪ホール
2026年1月22（⽊）東京 LINE CUBE SHIBUYA
チケットはこちらから https://eplus.jp/berrymeet/
Official HP https://berrymeet.com
