¸¶ºÚÇµ²Ú¡ß¹â¶¶Ê¸ºÈ¡ßÂç¿¹¸µµ®¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ¤Ç¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÌ´³ð¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°Instagram¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Âç¿¹¸µµ®¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔÂè3ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¶Ê¤òºî¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÆÃÊÌÊÔÂè2ÏÃ¡Ö¥á¥¤¥³¤Î½éÉñÂæ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø±éÄ¾Á°¤ËË¬¤ì¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁ°¤Ë¡¢Ãç´Ö¤òÎå¤Þ¤·¡¢¼«¤é¤âµÞ¤¤çÂåÌò¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿³§¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¤¥³¤¬¥¹¥Æー¥¸Î©¤Ã¤¿»þµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÇÂç³èÌö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Î¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡£¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤ÎË¹»Ò¤Î¤ª±¢¤ÇÌ´¤Ë¸«¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÉñÂæÎ¢¤¬¤ï¤«¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö±é½Ð¿Ø¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò¾Ã¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥Áー¥à¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿Ê³Æ®¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀ§Èó¤È¤â¼ÂºÝ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤â´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ò·Ð¤ÆÌ´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥á¥¤¥³¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë