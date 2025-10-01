ÂÎ¹âÌó70cm¤Î¡Ö¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¡×¤¬Æ¨ÁöÃæ¡¡¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤¢¤ÈÆ¨¤²¤¿¤È»ô¤¤¼ç¤«¤éÄÌÊó¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀî¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê1Æü¡Ë¸á¸å6»þ15Ê¬¤´¤í¡¢°½ÀîÄ®ÅìÊ¬¹Ã¤Ç¡¢Âç·¿¸¤¤Î¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó1Æ¬¤¬Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤¬Æ¨Áö¤·¤¿°½ÀîÄ®ÅìÊ¬¹ÃÉÕ¶á
Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤Ï1ºÐ¤Ç¡¢ÂÎ¿§¤Ï¹õ¿§¡¢ÂÎ¹â¤ÏÌó70cm¤Ç¡¢¶ä¿§¤Î¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤«¤é·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ãæ»¾ÆîÉô¹°èÇÀÆ»¤Î°ìÃ«ÃÓ¤ÎÅìÂ¦ÉÕ¶á¤Ç¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÆîÊý¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤¬Æ¨¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì±²È¤Î¾¯¤Ê¤¤»³¤ÎÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï¤¢¤¹¡Ê2Æü¡ËÄ«¤ÎÅÐ¹»»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤Ê¤É¤ÇÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£