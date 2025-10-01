Photo: はらいさん

大手スポーツブランドが手掛けるeスポーツ製品って？

全4日間にわたって開催された東京ゲームショウ2025。ゲームを快適な環境で遊ぶためのゲーミング家具を展示している企業も多く見かけましたが、なんとあの有名スポーツブランドもeスポーツグッズに力を注いでいました。

ミズノが東京ゲームショウに初出展

Photo: はらいさん

こじんまりとしたブースでありながらクールな見た目で来場者の目を引いていたのは、日本が誇る大手スポーツメーカーのミズノ。実は、今回が東京ゲームショウ初出展とのことです。

担当者の話によると、もともとはeスポーツの日本代表ユニフォームへの提供がことの始まりで、それに合わせて色々なゲーム用品を開発していこうとなったとのことです。

Photo: はらいさん

これが、現在ミズノが開発中のゲーミングチェア。座る人の好みに合わせて細かくカスタマイズできるのが特徴で、素材はレザーやファブリックでもない、メッシュが採用されています。

Photo: はらいさん

ヘッドレスト部分にはどこのメーカーが手掛けたモノなのかがひと目でわかるミズノのロゴが入っていました。めっちゃかっこいい。

Photo: はらいさん

動かせる部分は首、腕、腰、足、座面が挙げられて、自分の理想の座り心地を細かく作り上げられるのが素晴らしいポイント。仕事やゲームで長時間座り続けることになったとしても、夏場は特にどれほどムレを感じないのか試してみたいところ。

個人的にコレいいな！と思ったのが、肘掛け部分を簡単にクルッと回せるということ。状況によって肘掛けを使わない場面も多々発生すると思いますが、ボタンを押さずにサッと後ろに収納できるのがかなり便利で重宝しそうです。

Photo: はらいさん

また、ほかにも使いたいと思ったのが収納式のフットレストを備えていること。地面に足をつけた状態で仕事をしたり、あぐらをかいた状態で座ってゲームに集中するのも良いですが、やはりリラックスしたいときは足を伸ばしてしっかりと休みたいものです。これ、個人的にめちゃ憧れです。

Photo: はらいさん

また、スポーツ用品を作る際に指の動きについても研究してきたというミズノは、オリジナルのレバーレスコントローラーも開発していました。敢えて立体的なデザインを採用した理由は、指を置いたときにフィットするようにしたからとのことです。

右手部分は高速スライドしやすいように平面に、左手部分は手を置きやすいように丸みを帯びています。

Photo: はらいさん

ほかにも、指先を保護する役目も果たすフィンガースリーブも展示されていました。担当者の話によると、これはどちらかというと滑りを良くするのが目的とのこと。黒ベースに刻まれた赤色のロゴがカッコいい。

今回ミズノが展示したeスポーツグッズはまだ開発段階のため、各製品の具体的な発売日や価格は現時点で不明ですが、実際に発売されたときには大きな話題になりそうですね。続報に期待しましょう。

Source: Mizuno