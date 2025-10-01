◇プロボクシング「TREASURE BOXING PROMOTION 10」スーパーバンタム級8回戦 小国以載《○判定●》タッタナー・ルワンポン（2025年10月1日 東京・後楽園ホール）

元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載（37＝角海老宝石）がWBC世界同級14位タッタナー・ルワンポン（28＝タイ）に3―0判定勝ちで再起に成功した。

初回から上下に打ち分ける小国に対しタッタナーは右のカウンターを狙うと、2回には左フックの相打ちで珍しいダブルノックダウンが生まれた。小国のダメージは大きく、やや劣勢となったが、5回には左ボディーを効かせて相手の動きを止めると、スタミナ切れした最終8回まで粘りを見せ、ジャッジ3者が小国を支持（78―74×3）した。

「やってもうた〜。まだ前半やで、と思った」とおどけながらダウンシーンを振り返り、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）の相手候補にも浮上した、WBC世界フェザー級7位サム・グッドマン（26＝オーストラリア）とも対戦経験（0―3判定負け）のある難敵を下し「今日はホンマに勝ててよかった。それに尽きる。今日はかっこ悪くてもよかった」と安堵（あんど）の表情を見せた。

今年5月にはWBOアジア・パシフィック（AP）同級タイトルマッチで王者・村田昴（28＝帝拳）に6回TKO負け。同4月以来の再起に成功し、笑みを浮かべた。

リング上では「次はンギーチュンバ（ナミビア）とやりたい」と昨年10月に1回TKO負けを喫したWBO世界同級8位の因縁の相手との再戦をおねだり。興行をプロモートする元WBO世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪代表（34）は「（ファイトマネー等が）高いのでやめましょう」と苦笑しながらも「面白い興行を（来年）3月に考えている。そこでできれば。世界ランカーを呼びます」と約束した。