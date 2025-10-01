◆プロボクシング ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦 〇小国以載（３―０判定）タッタナー・ルワンポン●（１０月１日、東京・後楽園ホール）

メインイベントのスーパーバンタム級８回戦で、元ＩＢＦ世界同級王者・小国以載（３７）＝角海老宝石＝が、ＷＢＣ世界同級１４位タッタナー・ルワンポン＝タイ＝を３―０の判定で下した。

戦績は、小国が２３勝（９ＫＯ）４敗３分け、タッタナーが２６勝（１６ＫＯ）２敗１分け。

× × × × ×

２回、両者の左フックが相打ちとなり、小国がダウン。タッタナーもキャンバスに手を突き、珍しいダブルノックダウンとなった。小国は「人生でなかなかないでしょ。また、ええ経験しました。ボクはめっちゃ効いてました。どうしよー、まだ前半やで、って」とレアな場面を振り返った。

その後は小国が左ボディーを再三ヒットさせ、タッタナーの足を止めた。「２、３ラウンドぐらいから左ボディーをいやがっていると思った。ずっと『ふーん、ふーん』と言ってたんで、俺も言おうかと思った」。判定は、ジャッジ３者とも７８―７４で小国を支持した。

小国は２０１６年１２月にジョナサン・グスマン（ドミニカ共和国）を判定で下してＩＢＦ世界スーパーバンタム級王座を獲得。１７年９月の初防衛戦で岩佐亮佑（セレス）に敗れ、王座陥落した。今年５月２０日の前戦で、ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・村田昴（２８）＝帝拳＝に挑むも６回ＴＫＯ負け。「負けたら最後」の覚悟で臨んだ再起戦で世界ランカーを下し、「生き残りました。マジで勝ててよかった」と安堵（あんど）の表情を見せた。

リング上では「次、ンギーチュンバとやってみたいです」と２４年１０月に１回２分２３秒でＴＫＯ負けしたフィリップス・ンギーチュンバ（ナミビア）へのリベンジを切望。試合後の控室でも、改めて再戦を希望し「でも（ファイトマネーが）高いんですよね。一応言うだけ。言うのはタダやから」と話していたが、プロモーターの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（３４）が「ンギーチュンバはやめよう」と却下。次戦は来年３月、再び世界ランカーとの対戦となる見通しだ。