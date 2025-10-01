海上保安庁の特殊救難隊が１日、発足５０周年を迎えた。第３管区海上保安本部（横浜市中区）では新人隊員６人の研修修了式を行い、海難救助のスペシャリストの証しであるオレンジ色のベレー帽を手渡した。半世紀にわたり過酷な海難現場や大規模災害などに出動。隊員数は延べ２４４人となったが殉職者を出していないことが誇りだ。「基本を大切に」「自分たちが最後の砦（とりで）」─。節目の日に隊長や隊員が思いを語った。

特殊救難隊は１９７４年、東京湾で発生した液化石油ガス（ＬＰＧ）タンカー「第拾雄洋丸」と貨物船「パシフィックアリス」の衝突炎上事故を教訓に、翌７５年１０月に発足した。現在、４１人が羽田特殊救難基地（東京都大田区）を拠点に２４時間体制で全国の海難現場などに出動。８月３１日時点で５９５０件に出動し、３０７７人を救助した。

入隊翌年の２０１３年に伊豆大島沖の貨物船「第十八栄福丸」の転覆海難現場にヘリで出動した川田匡剛隊長（４１）は、１５年９月の関東・東北豪雨で堤防が決壊し、住宅の屋根に取り残された人々をヘリでつり上げ救助した。

これらの経験から、新人隊員に「助けを待つ人のために強い使命感を持つとともに、基本を極めてほしい」と説く川田さん。海難現場ではわずかな違和感を見逃すことが大事故につながる。殉職者ゼロを継続しているのは徹底した安全管理を積み重ねてきたからで「『自分の身を守る』『基本の動作を大切にする』などの核の部分は変わらない」と説明する。