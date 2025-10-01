¡ÚÁíºÛÁª¡Û¶¶²¼Å°»á¡¡½µ´©»ï¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤ò£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¾®Àô¿Ø±Ä¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÁªµóÀïÎ¬¡¢Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²þ³×»ÑÀª¡¢¤È¤ó¤¬¤Ã¤¿»ö¤ò¥¬¥ó¤È¸À¤¦¤Î¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´ÉôÉõ°õ¤·¤ÆÉý¹¤¯É¼¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾®Àô¤µ¤ó¤Î¥«¥é¡¼¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢¤Û¤Ü¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤ÈÆ±¤¸¤À¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÎÓ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡½µ´©»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Àô»á¤¬¹³µÄ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤ò£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¾®Àô¿Ø±Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ï¡¢É½¸½¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áªµó¤Ø¤ÎÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¡¢½ÅÂçÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¹·î£³£°Æü¤ËÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Âè£¹Áªµó»ÙÉô¤ÎÅÞ°÷Ìó£¸£°£°¿Í¤¬¾¡¼ê¤ËÌ¾Êí¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¹â»ÔÇÉÅÞ°÷¤ò¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï£±Æü¡¢¡ÖÁªµó¤ËÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
