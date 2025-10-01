集英社ゲームズとNetEase Gamesの共同開発によるスマートフォン向けRPG『unVEIL the world（アンベイル ザ ワールド）』のリリース日が、2025年10月16日（木）に決定。さらに、『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』『キングダム』『銀魂』など集英社原作の実写化作品でも数々のヒロインを演じてきた橋本環奈が、コラボプレイヤーに就任する。

「プレイできる漫画」をコンセプトにしたRPG！『unVEIL the world』

『unVEIL the world』は、「マンガのDNA」を紙面・スクリーンからインタラクティブ体験へと拡張する挑戦的なプロジェクトで、「プレイできる漫画」をコンセプトに開発されたRPGだ。プレイヤーは、戦略性の高いカードバトルと融合した、壮大な物語を楽しめるという。

なお、同作とのコラボ施策第2弾として、全国100店舗の書店でポスターの掲示とチラシの配布、限定オリジナルブックカバーとレジ袋の配布が行われる。コラボ施策第2弾の実施期間は2025年10月8日（水）から11月7日（金）まで。

集英社ゲームズ初の本格スマホRPGと橋本環奈のスペシャルコラボ

また今回、「コラボプレイヤー」というかたちで、プレイヤーの代表として、ゲームの世界観を体験・紹介する役割を担うのが日本の国民的俳優・橋本環奈。コラボレーションの具体的な内容として、橋本が出演するCMが制作されるほか、橋本の登場する複数のスペシャル映像が制作される予定だ。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)