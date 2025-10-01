4季連続甲子園出場中だった健大高崎は9月28日、秋季群馬県大会の準々決勝で桐生第一に4―5で惜敗した。

これで来春選抜の出場は絶望的になった。始動したばかりの新チームは来年夏に甲子園出場を狙う土壌を築くべく、冬の練習期間を迎える。

24年選抜で同校初の甲子園優勝に導いた佐藤龍月（3年）、石垣元気（3年）ら黄金世代が残したレガシーとは何だろうか。強力投手陣を形成して接戦を勝つ有用性か、捕手の小堀弘晴、遊撃手の加藤大成、中堅手の石田雄星らタレントでセンターラインを固めることの重要性か。

否、最後まで諦めないことの大切さを示した外野手の佐伯幸大、向井翔のストーリーこそ、健大高崎の魂として語り継がれるべきだ。2人には栄冠が輝いたわけではない。野球部に所属した2年半のほとんどの時間が苦しいものだったろう。

チーム一の長距離砲として知られた佐伯は今春選抜で2試合にスタメン出場した実力の持ち主。だが、選抜後は攻守で精彩を欠き「Cチーム」降格も味わった。ただ、彼は持ち味の前向きな性格、明るさを失わず練習に励んだ。小谷魁星コーチとの打撃改造が実り、夏前には快音を響かせ、背番号17で群馬大会にベンチ入りした。

今夏の甲子園は京都国際に初戦敗退した。3点を追う9回2死と追い込まれたところで「代打・佐伯！」が告げられた。選抜では6打数無安打に終わっていた。敗色濃厚の状況で自身の甲子園初安打が喉から手が出るほど欲しかったろう。

ただ、佐伯は一度もバットを振らなかった。カウント3ボール2ストライクから京都国際のエース左腕・西村が投じた低めのチェンジアップを見極めて四球を選ぶと、ガッツポーズで一塁に駆けた。己の甲子園初安打よりも、試合を終わらせないための四球を渇望していた。プレーヤーとしての矜持より勝利優先。健大高崎で刻んできた野球哲学が凝縮されたシーンだった。

向井も逆境に立ち向かった。夏の群馬大会ではベンチメンバーから外れていた。俊足巧打が売りの左打者だが、投手と外野手の二刀流・佐藤龍月が打撃でも存在感を発揮していたため、同じ左の外野手だった向井の優先度が下がった形だ。ベンチ入りが発表された直後、向井はとても声をかけられないほどに打ちひしがれていた。

ただ、諦めない。群馬大会ではスタンドで仲間に声援を送りながら、練習ではどん欲に白球を追った。誰よりも振り、守り、走り、努力は報われた。甲子園では逆転で背番号19を勝ち取り、初戦の京都国際戦では「7番・中堅」でスタメンに抜てきされた。

相手先発の西村が投じるチェンジアップは「右打者殺し」のため、左打者の向井が起用された。第1打席は空振り三振に倒れるも、4回先頭の打席は2球目をジャストミート。中堅手のファインプレーで安打にはならなかったが、続く打席は四球を選び役割を全うした。

佐伯と向。2人には佐藤や石垣のような高卒プロを目指せるような才能はない。だが、「どん底」に落ちても決して諦めなかった強さがあった。だからこそ、高校ラストゲームを晴れ舞台の甲子園で迎えることができた。「谷間の世代」とされる健大高崎の新チーム。佐伯と向の魂をレガシーに冬に立ち向かってほしい。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）