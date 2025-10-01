対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは９月３０日、生成ＡＩで作成した動画を投稿できるＳＮＳアプリ「ソラ」の提供を米国とカナダで開始したと発表した。

日本など他国にも順次拡大するという。

利用は招待制で、友人などから招待してもらう必要がある。料金は当面無料。オープンＡＩが本格的にＳＮＳアプリを提供するのは初めてとみられる。中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」などとの競争が激しくなりそうだ。

ソラはオープンＡＩの動画生成ＡＩ「ソラ２」を搭載し、文字で動画のイメージを入力すると、音声付きの高精細な動画を数秒で作成できる。自分の画像を用いて、自分自身が登場する動画を作成することもできる。米メディアによれば、作成できる動画の長さは当面１０秒まで。

著作権の侵害や暴力など、不適切な内容を含む動画は作成することができない。動画には、いつ、誰が作成したかといった出所を証明する電子情報が組み込まれるほか、いじめなどに悪用されないよう、保護者が未成年の利用を制限する機能も盛り込む。自分自身が登場する動画が同意なく利用されることがないよう、常に利用者自身が動画を管理できる仕組みも導入する。（ニューヨーク支局 小林泰裕）