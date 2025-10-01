DROOLYから期間限定チーズタルト♡秋だけの特別な味を阪神梅田で

チーズと蜂蜜のマリアージュで人気の「DROOLY」から、この秋だけの特別なチーズタルトが登場します。新作「チーズタルト〔レモン＆クリームチーズ with ハニー〕」は、爽やかなレモンと濃厚チーズを蜂蜜が優しく包み込む贅沢な味わい。一つずつ個包装された食べやすいサイズで、ティータイムや手土産にもぴったりです。阪神梅田本店でしか手に入らない限定スイーツを、この機会にぜひ楽しんでみてください♡

DROOLYの期間限定チーズタルト

価格：4個入 1,296円（税込）



新作「チーズタルト〔レモン＆クリームチーズ with ハニー〕」は、濃厚なクリームチーズに爽やかなレモンペーストを加え、相性抜群の蜂蜜で仕上げた一品。

タルト生地の香ばしさとフィリングのコク深い味わいが絶妙です。

発売日：2025年10月8日（水）～

販売店：DROOLY阪神梅田本店 ※期間限定・なくなり次第終了

人気の定番スイーツも勢ぞろい

フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕



5個入 価格：972円（税込）／10個入 価格：1,944円（税込）／14個入 価格：2,722円（税込）

コクのあるゴルゴンゾーラと蜂蜜に、ゲランドの塩を効かせた大人な味わい。

クッキー〔カマンベール with ハニー〕



10枚入 価格：1,080円（税込）／20枚入 価格：2,160円（税込）

カマンベールチョコと蜂蜜、北海道牛乳の優しいハーモニー。

ガレット〔ゴーダ with ハニー〕



価格：4個入・1,200円（税込）

ゴーダチーズと蜂蜜のフィリングが香ばしく広がる逸品。

ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕



価格：1ホール・1,944円（税込） ※冷凍商品・整理券配布、数量限定

カマンベールムースと蜂蜜ジュレ、アプリコットの贅沢な2層仕立て。

秋だけの甘いひとときをDROOLYで♡

チーズと蜂蜜の奥深い味わいを楽しめる「DROOLY」。この秋は、阪神梅田本店でしか出会えない期間限定タルトをはじめ、定番人気のフィナンシェやガレットなど、豊富なラインナップが揃います。

大切な人とのティータイムや、ちょっとした手土産にもぴったり。ひと口ごとに広がる上品な甘さと濃厚なチーズの風味を、ぜひ堪能してみてください♪