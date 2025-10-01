マリーゴールドの瀬戸レア（２４）が、古巣・センダイガールズプロレスリング（仙女）のワールドジュニア王者・ＹＵＮＡ（２１）に敗北し、バックステージで号泣した。

瀬戸は２０２３年８月に丸森レアのリングネームで仙女からデビュー。この試合で対戦相手を務めたのがＹＵＮＡであり、この時は瀬戸が勝利を収めた。その後２４年５月に退団し、同年７月マリーゴールドから再デビューを果たした。

瀬戸はこの日、新木場大会で行われたセンダイガールズ主催の新人戦「じゃじゃ馬トーナメント」の２回戦で、ＹＵＮＡと因縁の決戦を迎えた。序盤から場外戦で激しく闘志をぶつけていった瀬戸は、一進一退の攻防からバックを取り腕を締め上げて攻勢に出た。フィッシャーマンズスープレックスの体勢に入り、フィニッシュを狙う。しかし、これを読んでいたＹＵＮＡにファイヤーマンズキャリーの形で丸め込まれ、逆に３カウントを奪われてしまった。

バックステージで瀬戸は悔しさをにじませた。「ＹＵＮＡとの久々のシングルで、今まで負けたことがなかった。戦って自分がスリー取られてしまって、今まで負けた誰よりも悔しいです」と大粒の涙をこぼした。

しかし、前を向き「ＹＵＮＡとは今日で終わりってことは絶対ないし、負けたままじゃ終われない。次は絶対ＹＵＮＡからスリー取って、ベルトに挑戦するので見ててください」と結んだ。