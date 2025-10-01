実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が1日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にリモートで生出演し、自民党総裁選（4日投開票）のオンライン討論会で話題になった英語での質疑応答について、自身の考えを示した。

先月27日に同氏と自民党のYouTubeチャンネルで生配信された討論番組で、MCを務めた同氏は、立候補者5人に「日本をどんな国にしたいか？」と英語で尋ね、英語で回答を求める場面があった。

これに英語で答えたのは林芳正官房長官、茂木敏充前幹事長だった。高市早苗前経済安保担当相は「ジャパン・イズ・バック（日本は復活する）」の1フレーズに加え、日本語で回答。小林鷹之元経済安保担当相、小泉進次郎農相はすべて日本語で答えた。

KADOKAWAの夏野剛社長兼CEOは「今回、高市さんはそれで逃げている。“ジャパン・イズ・バック”って意味不明なんだけど」と、高市氏の対応にツッコミ。しかし、ひろゆき氏は「高市さんをフォローするわけでもないですけど、ニューヨークの子供が英語で聞いた時は、ちゃんと高市さん、英語でしゃべってたじゃないですか？相手が英語しか分からないんだったら、つたない部分があってもちゃんと答えるというので、高市さんはありだと思う」と、過去の出来事を踏まえて高市氏には理解を示した。

一方で、米コロンビア大大学院を卒業した小泉氏、ハーバード大に留学経験がある小林氏と、華々しいキャリアがある2人には厳しい評価。「日本語、下手で無理なので英語で答えてって人に対して、日本語で答えた小泉さんと小林さんは、過去の経歴から見ても、それは人としてどうなの？って思っちゃうんですよ」と、率直な感想を述べた。