ペップがロドリの起用に慎重な姿勢「週3試合に耐えられる状態ではない」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が膝の手術から回復途上にあるMFロドリについて「週3試合に耐えられる状態ではない」と語り、過密日程での起用に慎重な姿勢を示した。アメリカ『ESPN』が伝えている。
ロドリは9月にマンチェスター・ユナイテッド、ナポリ、アーセナルとの公式戦3試合でスタメン出場した後、膝の痛みを訴え、ハダースフィールド戦とバーンリー戦の直近2試合を欠場。それでも1日にアウェーで行われるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節モナコ戦でメンバーに復帰した。
グアルディオラ監督はロドリに関して「今は怪我をしていない」とした上で、「バーンリー戦の前よりはずっと良い状態だ。彼は長い間、負傷していた。バーンリー戦の前日は調子が良くなかった。ユナイテッド、ナポリ、特にアーセナルとの試合が非常に過密で負担が大きかった」と説明している。
さらに「今の私の見解を言えば、トップレベルの強度で週3試合を戦うことはできない。現時点で彼は準備ができていないというのが今の私の感覚だ」と、まだ短い試合間隔でプレーするのは難しいと明かした。
シティは9月18日のリーグフェーズ第1節で、セリエA王者のナポリを2-0で撃破。開幕2連勝が懸かるモナコ戦に向け、「まだ改善の余地がある。昨季は大会から脱落する寸前だったことを忘れていない。我々はヨーロッパリーグに回っていたかもしれない。昨季より良いプレーをしなければならない。明日(10月1日)の試合は良い流れをつかむための重要な一歩になる」と意気込んだ。
