すぐに別れるべき。不倫関係の解消に至った「不倫男のセリフ」
不倫している男性に誠実さを求めてはいけません。最初は積極的にアプローチしてくるくせに、時間が経つとだんだん対応が雑になっていくもの。そこで今回は、不倫関係の解消に至った「不倫男のセリフ」の事例を紹介。そんなセリフを吐く男性とはすぐに別れるべきでしょう。
「早く幸せな結婚できるといいね」
付き合い始めた当初はすごく束縛強くて、「私が本命なのかな？」と思っていたんですけど、実は既婚者だというのがわかって、挙句の果てに「君も早く幸せな結婚できるといいね」なんて言ってきたんです。この男にのめり込んだら損しかないと思って、さっさと別れました。（23歳・看護師）
「誰か他にいい人いないの？」
思わず「おい！」と言いたくなるセリフでした。もちろん不倫関係というのは承知でしたが、彼とは真剣に恋愛しているつもりだったのに。。。私の気持ちと時間をさんざん奪っておきながらそんな無神経な発言をするなんて、本当に幻滅。一方的に関係を切りました。（27歳・OL）
（生理の時に）「マジか、最悪…」
彼と付き合い始めて３ヶ月くらいのとき、たまたま彼と会う日が生理だったんです。それを伝えた瞬間「マジか、最悪…」とつぶやいた彼を見て一気に幻滅しました。不倫関係でしたが、少しは私の体調を気遣ってくれると思っていたから。すぐに帰宅して、もう連絡は無視しています。（25歳・OL）
「適当に◯◯しようよ」
本気で交際していると思っていた彼。彼の仕事が忙しくて久々にデートの時、会って早々に言われたのが「適当◯◯しようよ」でした。その“適当に”という言葉にカチンときた私は、「私ってそんな“適当”な存在なの？」と思って彼を問い詰めると、なんと既婚者だったことが判明。なかなか会えないのも、仕事が忙しいっていうのも全部ウソだったんです…。もちろんその日のうちに別れました。（29歳・美容師）
そもそも不倫する男性にとって、相手の女性に真剣になることはほぼありません。嫌な思いをしたり、時間を無駄にしたりしないように、きちんと男性の素性を知ってから関係を持つようにしましょうね。
🌼ダメとわかってて、なぜ…？ 男性心理から読み解く「不倫の原因」