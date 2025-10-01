些細なミスをすかさずフォローしてくれる。これって男性の「本命サイン」？
食事中にグラスを倒してしまったり、会議で資料を忘れて焦ったり――そんな小さな失敗をしたとき、すぐにフォローしてくれる男性はいませんか？一見ただの親切に見えるけれど、それは実は“本命サイン”という可能性も。男性は好きな女性を守りたい気持ちが働くと、自然と助け舟を出してしまうものなのです。そこで今回は、そんな男性のフォロー行動の裏に隠された心理を解説します。
恥をかかせたくない本気の気遣い
本命女性には「恥をかかせたくない」という思いが強く働きます。例えば周囲に迷惑がかからないようにサッとフォローしてくれるのは、あなたを守りたいから。気になる彼が人前であなたのミスをさりげなく助けてくれるなら、それは優しさ以上の意味があるかもしれません。
頼れる存在だと印象づけたい
男性は本命女性に対して「頼ってほしい」と思うもの。小さなトラブルにすぐ対応するのは、「自分なら君を支えられる」という無言のアピールでもあります。逆にどうでもいい相手には、わざわざ労力をかけてまでフォローしようとは思わないでしょう。
ただの親切の可能性もある
とはいえ、すべてのフォローが“本命サイン”とは限りません。性格的に困っている人を放っておけないタイプの男性や、職場や友人関係で自然に気配りができる男性もいます。特に公共の場では「その場の空気を乱したくない」という理由で助けてくれることも。見極めのポイントは“あなたにだけ特別にしてくれているか”どうかです。
小さな失敗をフォローしてくれる行動は、本命サインの可能性もあれば、単なる気遣いのこともあります。大切なのは、彼があなたにだけ特別なフォローをしてくれるかどうか。行動の積み重ねを冷静に見極めれば、彼の本当の気持ちが見えてくるはずですよ。
