モデルでタレントの佐藤栞里（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。夏フェスに参戦したことを報告し、オフショットを投稿。反響を集めた。

佐藤は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025今年は2日間参戦することができました！」と書き出し、友人達と笑顔ではしゃぐ様子や大きな肉にかぶりつく様子などをアップ。

「とにかく休みなく駆けまわるいちにちとちょっと休もうか〜って丘の上でごろんとする余裕のあるいちにちと 心ゆくまで美味しいものを食べて音楽を楽しむことができたロッキンだったなあ」とつづった。

さらに、会場でお笑いコンビ「かが屋」加賀翔と遭遇したことを明かし「なんとなんとお仕事で来られていた加賀さんに偶然お会いすることができました！一瞬でこんなに素敵なお写真を撮っていただいた ぜんぶぜんぶ良い思い出」と明かした。

この投稿には「なんちゅう素敵な笑顔をすんだろな…こっちまで嬉しくなるよ」「可愛すぎ」「栞里ちゃんの笑顔溢れていて素敵です」「栞里ちゃんの笑顔見てるだけで元気が湧いてきます」などのコメントが寄せられた。