今どき恋愛に合わない！彼氏が持っていたら危険な「古い恋愛観」
「彼の考え方、ちょっと古くない？」と感じた瞬間はありませんか。恋愛観は人それぞれですが、時代に合わない価値観を押しつけられると、交際は一気にしんどくなります。そこで今回は、今の恋愛にフィットしない「古い恋愛観」を紹介します。
「彼女は常に男を立てるべき」
「デートのときは俺を立てろ」「男の前で口出しするな」なんて価値観は完全に時代遅れ。対等な関係を望む女性にとっては息苦しさしかありません。恋愛は上下関係ではなく、対話で成り立つもの。彼が“男尊女卑”的な態度を見せるなら、要注意です。
「連絡や予定は全部女性が合わせるもの」
「LINEは毎日送って」「会う予定は君が調整して」など、負担を一方的に任せてくるのも古い恋愛観の典型。今は仕事や趣味、友人関係を大切にしながら恋愛するスタイルが主流です。常に連絡や予定調整を押しつけられる関係は、早晩ストレスが爆発してしまうでしょう。
「恋愛＝結婚がゴール」
交際の先に結婚があるのは素敵ですが、「恋愛＝結婚」「結婚しないと意味がない」という価値観も危険。ライフスタイルの多様化が進む今は、「パートナーシップ」という形を選ぶ人も増えています。結婚の価値観を一方的に押しつけられると、自分の人生設計がゆがめられてしまうかもしれません。
恋愛観のズレは、付き合ってすぐには気づきにくいもの。でも、古い価値観を一方的に押しつけられる関係は、長く続けば続くほど息苦しくなります。大切なのは「ふたりの幸せの形はどうありたいか」を話し合うこと。彼の価値観に違和感を覚えたら、早めに向き合うようにしてくださいね。
