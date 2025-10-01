¡ÚÀ¾Éð¡Û£²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦¸ÅÀîÍºÂç¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¡Ö¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ò¤È¸À¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£±£°¡½£µÀ¾Éð¡Ê£±Æü¡¦µþ¥»¥é£Ä¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î£³Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê¡¦¸ÅÀîÍºÂç¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ò¤È¸À¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö£¹ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥×¥í£³»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¡¢¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£±¤«¤é³°³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¡ÖÈ¿±þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¸ÅÀî¤é¤·¤¤Åö¤¿¤ê¤À¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤ë½é°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·³Àï£³»î¹çÌÜ¡¢£·ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿½é°ÂÂÇ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ò¤È¸À¡£Áá¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤ÁµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Æü£±ËÜ½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÌÀÆü¤«¤é¤ÎÂÇÀÊ¤Ï·ë¹½Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ©¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¸ÅÀî¡£µÇ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï²ÈÂ²¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È°ÂÂÇ£±¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤Ïº´ÇìÄá¾ë¤«¤é£²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡££³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï£·£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²£°£±ÂÇ¿ô£µ£³°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£´ÎÒ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£²£·Æü¤Ë£±·³¤Ë½é¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£