「お腹まわり気になる」人へ！【ハニーズ】40・50代の相棒♡「ふんわりブラウス」

お腹まわりが気になってフィット感のある服はちょっと避けがち。そんな40・50代におすすめなのが【ハニーズ】と、ハニーズの一部の店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のブラウスです。ふんわり広がるシルエットが腰まわりまで自然とカバーして、大人コーデの心強い存在に。今回は、おしゃれなうえに体型カバーにも役立ちそうなブラウスをピックアップします。

フォーマルシーンにも頼れる上品ブラウス

【ハニーズ】「ペプラムブラウス」\2,980（税込）

上品な雰囲気のペプラムブラウス。ウエスト位置の切り替えから裾に向かってふんわり広がるシルエットで、お腹まわりを自然にカバーしてくれそうです。胸元のメタルパーツがアクセントになり、さりげなく華やかさをプラス。きれいめなシルエットと高見えするデザインで、落ち着いた大人の印象に。きちんと感もあるので、フォーマルなシーンにも活躍してくれそうです。

ワイドパンツでシンプルきれいめスタイルに

黒のワイドストレートパンツとローファーを合わせて、オフィスにも馴染みそうなシンプルで品のあるスタイルに。程よく開いたデコルテラインが、顔まわりをすっきり見せてくれるのも魅力。カラーは写真のスモーキーブルーと、アイボリー、ネイビー、モカベージュの全4色展開。どれも落ち着きのあるカラーなので、大人コーデに取り入れやすそうです。ワイドパンツ合わせなら、気になる脚のラインも自然とカバーできるかも。

たっぷりギャザーが華やかで大人可愛いブラウス

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」\4,980（税込）

前にも後ろにも入ったギャザーがポイントのブラウス。柔らかそうな素材感で動くたびにふわっと揺れ、大人世代にも似合う可愛らしい雰囲気に。ギャザーのふんわり感で、お腹から腰まわりをカバーできそう。フロントのキラッと光るボタンがアクセントになり、さらっと着るだけでおしゃれ見えを狙えそうです。

広がりすぎないシルエットですっきり見え

黒のストレートスカートと合わせたコーデ。フェミニンな雰囲気のブラウスには、シンプルなスカートを合わせて甘さを抑えるのがおすすめ。スカートが広がりすぎないシルエットなので、ブラウスのふんわり感が引き立ちつつ全体はすっきりとした印象に。落ち着き感と華やかさがちょうどいいバランスです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N