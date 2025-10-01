国勢調査についてです。回答が義務づけられていますが皆さんは回答しましたか？



そもそも国勢調査とは何なのかというと……





◆調査票

このような調査票が皆さんのもとにも届いていると思いますが、日本の人口や世帯の実態を調査するために5年に1度日本で暮らすすべての人を対象に国が行う調査です。調査内容は氏名、性別、家族構成など全部で17項目あります。



世帯や家族を把握することで災害時、地域に必要な避難所の数や保育所や幼稚園の数を決めるときに役立てられるのです。国勢調査は国や県の政策を決める際の情報の基盤となっています。



◆回答期限は10月8日

回答は10月8日までとなります。紙での回答は10月1日から受け付けがスタート。回答後は郵送するか、調査員がとりにくるかを選ぶことができます。（※粟島のみ郵送不可）インターネットでの回答はすでに始まっています。





ここで気を付けてほしいのが、国勢調査をかたる不審な訪問者や詐欺です。



9月上旬には新潟市北区で国勢調査員を名乗る人物が家を訪問し家族構成や氏名などを尋ねてきたという事案がありました。後日、敬老会で調査員が紹介され、実際に訪ねてきた人物は本物とは異なる人物だったということです。

◆見分け方

ではどうすれば見分けがつけられるのか。県の担当者に聞いてきました。



本物の調査員が訪問する際はこちらの調査員証やバッグを持っているといいます。



〈新潟県総務部統計課 生活統計班 宮尾文武さん〉

「オレンジ色の首掛けストラップについたものになります。調査員証には必ず顔写真と氏名などがあります。こちらは調査票を回収するとき、配るときなどに使う手提げかばんになっています。基本的にはこういった青い手提げバッグを持っていますので調査員を見分ける際の参考にしていただければ」





◆偽メールに注意

また偽メールにも注意です。件名にも「ご協力のお願い」と丁寧に書いてあり一見、本物の調査メールのようですが、よく見ると不審な点があります。





本文にも「記念品を進呈いたします」と書いてありますが、特典がもらえるという事実はありません。



また、そもそもメールでの調査は行っていません。メールが来てもURLなどを開かないようにしてください。また、調査員がクレジットカードの情報や銀行口座の暗証番号を聞き出すことはありません。





◆

改めて注意をするポイントです。

①メールによる調査依頼はしていません

②調査員が年収、預金額、クレジットカード番号、マイナンバー、銀行口座などを聞くことはありません

③調査員は顔写真付きの国勢調査員証や青色のバッグを持っています



詐欺には十分注意してください。調査の回答期限は10月8日までです。