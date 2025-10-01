秋に行きたいと思う「岩手県の道の駅」ランキング！ 「石神の丘」を抑えた同率1位は？【2025年調査】
山々が燃えるような紅葉に彩られ、息をのむような絶景が広がる秋の岩手県。そんな美しい景色を堪能できる「道の駅」も数多く存在します。
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたいと思う岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「芸術作品や地域の文化に触れられる施設があり、秋の景色を楽しみながら散策できる」（30代女性／秋田県）、「美術館好きは楽しめると思う」（50代女性／岐阜県）、「岩手町の特産品や新鮮な農産物を取り扱う道の駅で、周辺の自然が美しく、秋の風景を楽しめるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「錦秋の名前の通り、秋には紅葉が楽しめる場所です」（60代男性／新潟県）、「湖と紅葉目当てで行きたい」（30代女性／神奈川県）、「湖畔沿いに建ち、紅葉の景観が映えるロケーション」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
併設の天然温泉「あねっこの湯」で旅の疲れを癒すことも可能です。
回答者からは「日帰り温泉を楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「天然温泉に興味があるので」（30代女性／東京都）、「足湯を楽しめたり、海の幸を食べられたり、久慈秋まつりで使うような山車や神輿を見られるため」（20代女性／福島県）といった声が集まりました。
3位：石神の丘（岩手郡岩手町）／20票岩手町の自然と芸術が融合した「道の駅 石神の丘」は、秋のドライブに人気のスポットです。隣接する野外彫刻美術館では、澄んだ空気のなかでアートを鑑賞でき、芸術の秋を満喫できます。また、産直・物産コーナーでは、四季折々の新鮮な地元野菜が並び、実りの秋ならではの味覚が楽しめます。
回答者からは「芸術作品や地域の文化に触れられる施設があり、秋の景色を楽しみながら散策できる」（30代女性／秋田県）、「美術館好きは楽しめると思う」（50代女性／岐阜県）、「岩手町の特産品や新鮮な農産物を取り扱う道の駅で、周辺の自然が美しく、秋の風景を楽しめるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位（同率）：錦秋湖（和賀郡西和賀町）／25票奥羽山脈の大自然の中にある「道の駅 錦秋湖」は、故郷に帰ってきたような雰囲気と、紅葉が楽しめるロケーションが魅力。一度は食べたい人気の「ビスケット天ぷら」は、どこか懐かしい味がする名物で、お土産にもおすすめです。
回答者からは「錦秋の名前の通り、秋には紅葉が楽しめる場所です」（60代男性／新潟県）、「湖と紅葉目当てで行きたい」（30代女性／神奈川県）、「湖畔沿いに建ち、紅葉の景観が映えるロケーション」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位（同率）：雫石あねっこ（岩手郡雫石町）／25票「道の駅 雫石あねっこ」は、雫石川沿いの自然豊かな立地にあり、周囲の山々が赤や黄に染まる秋のドライブに絶好のスポット。「クラフト市 秋祭り」といったイベントも開催され、行楽の秋を存分に満喫できます。
併設の天然温泉「あねっこの湯」で旅の疲れを癒すことも可能です。
回答者からは「日帰り温泉を楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「天然温泉に興味があるので」（30代女性／東京都）、「足湯を楽しめたり、海の幸を食べられたり、久慈秋まつりで使うような山車や神輿を見られるため」（20代女性／福島県）といった声が集まりました。
