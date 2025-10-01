実業家・タレントの川崎希さんは10月1日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開しました。（サムネイル画像出典：川崎希さん公式Instagramより）

実業家でタレントの川崎希さんは10月1日、自身のInstagramを更新し、家族写真を公開。9月の思い出を振り返りました。

【写真】川崎希の夫＆息子ら美男美女家族

子どもたちとともに

川崎さんは「9月の色々写真」とコメントし、10枚の写真を公開しました。夫でモデルのアレクサンダーさんと長男、長女との家族ショットをはじめ、長男のピアノの発表会と思われる様子やケーキの写真などを披露し、にぎやかで楽しい日常が伝わってきます。どの写真も顔出しをしており、みんな美しく、格好いいです。

さらに「はじめてのピアノの発表会があったりして習い事よくがんばりました〜」と子どもたちをねぎらうコメントも添えられており、家族の温かな関係がうかがえます。

また、9、10枚目には9月末から販売されているスターバックスとジェラート ピケがコラボレーションしたドリンクが。透き通ったブルーとかわいいクマが目を引きます。

川崎希さんのプロフィール

川崎さんは神奈川県出身。「のんちゃん」の愛称で親しまれています。元AKB48のメンバーとして活動後、服飾ブランドや不動産会社を立ち上げ、実業家として活躍しています。また、タレントとしてもテレビ、イベント出演のほか、YouTubeを通して子育てや不妊治療について発信。2025年には第3子の妊娠を発表し、不妊治療を経て授かった妊娠であることを明らかにしました。(文:勝野 里砂)