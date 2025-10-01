川崎希、美男美女大集合の家族顔出しショット公開！ プライベートの様子を明かす「よくがんばりました〜」
実業家でタレントの川崎希さんは10月1日、自身のInstagramを更新し、家族写真を公開。9月の思い出を振り返りました。
さらに「はじめてのピアノの発表会があったりして習い事よくがんばりました〜」と子どもたちをねぎらうコメントも添えられており、家族の温かな関係がうかがえます。
【写真】川崎希の夫＆息子ら美男美女家族
子どもたちとともに川崎さんは「9月の色々写真」とコメントし、10枚の写真を公開しました。夫でモデルのアレクサンダーさんと長男、長女との家族ショットをはじめ、長男のピアノの発表会と思われる様子やケーキの写真などを披露し、にぎやかで楽しい日常が伝わってきます。どの写真も顔出しをしており、みんな美しく、格好いいです。
また、9、10枚目には9月末から販売されているスターバックスとジェラート ピケがコラボレーションしたドリンクが。透き通ったブルーとかわいいクマが目を引きます。