夫の不倫相手を次々特定「あんた探偵向いてる」女の素性が明らかに【ママリ】

このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ万円支払わせた妻の話』第10話をごらんください。

主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚します。弁護士へ相談したところ「慰謝料をもらって離婚できる」とアドバイスを受けます。友人の力を借り、不倫相手の女たちの素性を調査し始めますが…。

夫に不倫されたリナさん。離婚と慰謝料請求に向け、まずは証拠集めを始めました。友人の力を借りた結果、不倫相手の女たちの素性が次々と明らかになりました。



なんと、夫は合コンで知り合った女性と関係を持っていたようです。既婚者なのに合コンに参加していたとは…。リナさんもショックですよね。

