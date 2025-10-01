左前浅屈腱炎による1年3ヶ月ぶりの長期休養明けとなったキングズソードだったが、交流G1勝ちがある実績馬らしく力のあるところを見せた。道中は勝ち馬と並ぶように追走。向こう正面でもグングンと押し上げて行く場面もあり活力ある姿を見せていた。流石に最後は止まってしまったが、次走への期待を抱かせる走りだった。

4着 キングズソード

藤岡佑介騎手

「まずは無事に復帰出来て良かったです。しっかり乗っては来ていたのですが、雰囲気的には（昨年）帝王賞の時よりは、気合い乗りもまだ久しぶりという感じはしていました。正直どこまで走れるかなと思っていました。期待以上に追走の行きっぷりも良くて、速いペースの中、勝ちに動けるくらいの手応えはありました。見せ場を作れて力があるなと思いました。遅れはしましたのですが、最後まで離されずに食らいついてくれました。ただ、最後は手前が替わらなかったのは気になりました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月1日、船橋競馬場で行われた11R・日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のレヴォントゥレット（牡4・栗東・矢作芳人）、3着に7番人気のホウオウトゥルース（せん9・船橋・佐藤裕太）が入った。勝ちタイムは1:52.2（稍重）。

【日本テレビ盃】坂井「アメリカで勝つためにやってきた」断然人気フォーエバーヤングが快勝

日本テレビ盃 レース写真 (C)Hiroki Homma

4角先頭で抜け出す

単勝1.1倍、坂井瑠星騎乗の1番人気、フォーエバーヤングがブリーダーズカップへ向けた試走を楽々クリアした。4コーナーでは手応えよく進出。先頭に立つところで大歓声に包まれた。直線では独走でライバルを寄せつけず2馬身半差の楽勝。本番へ向けて期待が高まる結果となった。

フォーエバーヤング 12戦9勝

（牡4・栗東・矢作芳人）

父：リアルスティール

母：フォエヴァーダーリング

母父：Congrats

馬主：藤田晋

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 フォーエバーヤング 坂井瑠星

2着 レヴォントゥレット 岩田望来

3着 ホウオウトゥルース 岡村健司

4着 キングズソード 藤岡佑介

5着 ギガキング 野畑凌

6着 ライトウォーリア 吉原寛人

7着 マーブルロック 武豊

8着 リュードマン 笠野雄大

9着 ソレナ 木間塚龍馬

10着 グランデマーレ 西啓太