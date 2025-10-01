¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó2´§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºûÀîµÈ¹¯¤¬2·³Àï¤Ç¹ë²÷2¥é¥ó¡¡ºòÇ¯¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºÆ¸½¤Ø
¡¡¢¡¸òÎ®Àï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2·³4¡½0NC¥À¥¤¥Î¥¹¡Ê1Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¹ë²÷¤Ê2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö2ÈÖ±¦Íã¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£3²ó1»à°ìÎÝ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢±¦±Û¤¨¤Î2¥é¥ó¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç12ËÜÎÝÂÇ¡¢64ÂÇÅÀ¤Ç2´§¡£¡ÖÂÇÎ¨¤Ïºòµ¨¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤âÂ¿¾¯¡¢³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6Æü¤«¤é¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¹ë²÷¤Ê¾ì³°ÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£ºûÀî¤Ï¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£ºòµ¨¤ÎàºÆ¸½á¤Ç¡¢ºÆ¤Ó1·³¤Ë¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë