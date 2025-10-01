◆交流戦・ソフトバンク2軍4―0NCダイノス（1日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの育成4年目、ルイス・ロドリゲス投手（24）が2回無安打無失点、4奪三振の力投を見せた。

6回に4番手でマウンドに上がると、2者連続見逃し三振。続く打者には左飛とした。7回にも2者連続三振で最後は遊ゴロに打ち取った。最速は154キロだった。「初球ストライクを取ること、変化球を低めに投げることを意識して、うまく結果に結びついた」と振り返った。

ドミニカ共和国出身で、2022年に入団した最速160キロ右腕。23年5月に右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）などを受け、リハビリ生活も長かった。

今季はウエスタン・リーグに初出場をし、9試合を投げて0勝1敗、防御率6・00。優勝を争った9月27日の中日戦（ナゴヤ）では、7回に3番手で登板して初めて回をまたいだが、2イニング目に安打や四死球で走者をためて降板。1回を投げて2安打4失点だった。「あの時は1イニング目と2イニング目で別の投球になってしまった」と悔しがる。

23日からの2軍遠征で、常にロベルト・オスナから助言をもらった。「初球ストライクを取ることが一番大事」―。キャッチボールの時も、試合の時もそう諭してくれた。そんな悔しい経験と先輩からの言葉を胸にマウンドに上がり、この日の投球につながった。

この日先発のオスナは15球を投げて、2者連続空振り三振を含む三者凡退。「少ない球数でアウトを取っていた」とロドリゲス。その上で、6日に始まるみやざきフェニックス・リーグに向け「初球ストライク、コース低めに投げることを心がける。より少ない球数でアウトを取る」ときっちりと心に刻んでいた。（浜口妙華）