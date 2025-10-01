9月30日夜、新潟県阿賀町の路上で買い物帰りの50代の女性がクマに襲われケガをしました。女性の命に別条はありませんでしが、町や警察などは周辺の住民に警戒を呼びかけています。

9月30日午後7時すぎ、阿賀町津川の路上で近くに住む50代の女性が買い物帰りに一人で歩いていたところ、体長約1．2mのクマに襲われました。



女性は馬乗りになってきたクマに右腕をひっかかれたり、左腕をかまれるなどしてケガをしました。





警察によりますと、女性が持っていた傘で抵抗したところ、クマは逃げていったということです。その後、女性は近くの住宅に駆け込み助けを求め、病院に運ばれましたが、命に別条はありませんでした。【助けを求められた住民】「『クマに襲われたので救急車を呼んでください』と言われて、それで私が対応した。四つん這いになって、立つことはできなかったみたい。意識はあって、担架に乗せられたときに腕が痛いと言っていた」クマの被害に遭った女性を目の当たりにした住民からはクマの行方が分からず、近くに潜んでいる恐れもあるため、不安を口にしていました。【助けを求められた住民】「昼間は周りを見て注意する。夜は（家を）出ないことにする」現場近くでは10月1日、猟友会などがクマを捕獲するためのオリを仕掛けるなど対策を講じていました。町や警察は近くに住む人に警戒を呼びかけています。