有名ファストフード店が約14年ぶりに万代シテイに戻ってきました。利用者からは復活を喜ぶ声などが聞かれました。

【記者リポート】

「まだオープン前ですが、複数の人たちが並んで開店を待っています」



10月1日、新潟市中央区の万代シテイにオープンしたのは『ケンタッキーフライドチキン万代シテイ店』。



【ケンタッキーフライドチキン万代シテイ店 佐藤彩 店長】

「万代シテイ店に戻ってきたということで、お客様、皆様待っていてくれていると思うので、従業員、みんな笑顔で元気よく皆さんを迎えたい」





2011年、『ケンタッキー』『マクドナルド』『ミスタードーナツ』の3店舗は万代シテイの再開発に伴い撤退。万代エリアのにぎわい創出に貢献してきたマクドナルドは32年間、そして、ミスタードーナツとケンタッキーは28年間の歴史に幕を降ろしていました。その後、2020年までにマクドナルドとミスタードーナツは万代シテイに再出店。今回のケンタッキーの再出店により、約14年ぶりに3店舗が万代シテイに軒を連ねることとなりました。再出店初日から多くの人が訪れたケンタッキー万代シテイ店。訪れた人からは喜びの声が聞かれました。【利用客】「よかった。近くて自転車で来られる」【利用客】「食べるものがあるお店があるとうれしい。活気が出てとても良いと思うので、これからも利用する」今後の周辺地域のさらなる活性化につながることが期待されます。【ケンタッキーフライドチキン万代シテイ店 佐藤彩 店長】「万代シテイといえばケンタッキー、ケンタッキーといえば万代シテイ店と言われるようにこれからもやっていきたいと思うので、常に笑顔でどのお客様も迎えられるように従業員一同、日々成長していきたい」